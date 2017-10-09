



В Великом Новгороде в выходные развернулась ярмарка "Урожай-2017" Аэлита Тошкина



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Все, кто работает на земле, отметили в это воскресенье свой профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Великом Новгороде в красный день российского календаря прошла агропромышленная ярмарка "Урожай-2017". Торговля развернулась как на рынке "Центральный", так и на площади Победы-Софийской.



Ярмарке полагается быть шумной, пестрой и веселой. Творческий настрой бойкой торговле подарил фольклорный коллектив "Круговина", представив на площади импровизированные сценки из народных гуляний. Одновременно на сцене под открытым небом начался концерт хореографических и вокальных коллективов области.



И пока ребята из чудовского ансамбля "Задоринка" выплясывали знаменитый танец "яблочко", новгородцы с удовольствием дегустировали старорусский мед, закусывая его яблоками. Рушан поддержали более 30 сельхозпроизводителей, представляющих дары земли и крестьянского труда 21 района нашей области.



Кстати, крупные клубни отборного сортового картофеля на ярмарке можно было купить и за 15, и за 20 рублей. Впрочем, новгородцы чаще всего доставали кошельки, увидев клюкву. А вот жители Холмского района подзывали покупателей, утверждая, что в запасах на зиму непременно должна быть еще одна очень полезная красная ягода: малина. Иностранных же туристов больше заинтересовал холмский сыр из козьего молока, его там стали делать совсем недавно.



Покупатели деньги потратили, а сельхозпроизводители их заработали – вот такой итог ярмарочных выходных. А в результате довольны остались все.



