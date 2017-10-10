



Молодежь ОНФ проводит благотворительную акцию «Нужные книжки детям», приуроченную к Международному Дню библиотек Юрий Левиков



Фото Видео

Волонтеры Общероссийского народного фронта выступают с девизом «Не жди перемен! Твори перемены!»

В Центральной детской библиотеке имени Виталия Бианки – суета, на пороге гости, волонтеры ОНФ. В руках у них – книги, их собирали с начала сентября, и теперь привезли сюда, чтобы не пылились на полках, а вновь нашли своего читателя.

Заведующая библиотекой Людмила Криволуцкая не лукавит: книги и правда здесь – главная ценность. Но, как часто бывает, пополнять фонд неимоверно трудно. К примеру, в этом году на приобретение новых изданий пока выделили всего 10 тысяч рублей. Чтобы привлечь внимание к акции, волонтеры снимают видео и готовят специальный ролик, но планируют не ограничиваться только сбором книг. Идей много, а цель – показать пример и заразить окружающих собственным энтузиазмом.

Девиз «Не жди перемен! Твори перемены!» - это лейтмотив работы добровольцев Общероссийского народного фронта по всей стране. Что касается новгородских волонтеров, то вскоре они вновь собираются пополнить копилку добрых дел, уже во время поездки в Хвойнинский район.



