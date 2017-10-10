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На большом аппаратном совещании в администрации Великого Новгорода обсудили две актуальные темы - тепло в домах и ремонт дорог
Максим Петров
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Все жилые дома Великого Новгорода, а также объекты соцзначения и ресурсоснабжающие организации подключены к отоплению. Об этом сообщил председатель городского комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Игорь Прохоров во время большого аппаратного совещания в мэрии. Еще один немаловажный доклад чиновника касался состояния автодорог. Сейчас в областном центре ведутся ремонтные работы на 20-ти участках. Сумма шести контрактов заключенных, кстати, с новгородскими подрядчиками составляет 110 миллионов рублей.
Дополнительно на днях были заключены контракты по ремонту еще 10-ти участков, и еще 19 ждут конкурсов для определения подрядчиков. Претензий к качеству работ новгородских дорожников в администрации нет, а вот соответствие графику - хромает, причиной тому - непогода.
Затронули на совещании и будущее Колмовского моста. Проектная документация на капитальный ремонт уже готова, согласно документу он обойдется немногим больше полумиллиарда рублей. Движение на переправе будет перекрыто не полностью, а частично. Сроки работ пока не уточняются.

10.10.2017 17:10 











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