|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|
|
|На большом аппаратном совещании в администрации Великого Новгорода обсудили две актуальные темы - тепло в домах и ремонт дорог
|Максим Петров
Все жилые дома Великого Новгорода, а также объекты соцзначения и ресурсоснабжающие организации подключены к отоплению. Об этом сообщил председатель городского комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Игорь Прохоров во время большого аппаратного совещания в мэрии. Еще один немаловажный доклад чиновника касался состояния автодорог. Сейчас в областном центре ведутся ремонтные работы на 20-ти участках. Сумма шести контрактов заключенных, кстати, с новгородскими подрядчиками составляет 110 миллионов рублей.
Дополнительно на днях были заключены контракты по ремонту еще 10-ти участков, и еще 19 ждут конкурсов для определения подрядчиков. Претензий к качеству работ новгородских дорожников в администрации нет, а вот соответствие графику - хромает, причиной тому - непогода.
Затронули на совещании и будущее Колмовского моста. Проектная документация на капитальный ремонт уже готова, согласно документу он обойдется немногим больше полумиллиарда рублей. Движение на переправе будет перекрыто не полностью, а частично. Сроки работ пока не уточняются.
|10.10.2017 17:10
|
|