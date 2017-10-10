



Соблюдение температурного режима в многоквартирных домах и социальных учреждениях стало объектом внимания прокуратуры Новгородского района Елена Пилосова



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Соблюдение температурного режима в многоквартирных домах и социальных учреждениях в Броннице и Пролетарии стали объектом внимания прокуратуры Новгородского района. Надзорное ведомство начало рейды по подаче тепла.

Первым в списке объектов стоял дом для сирот по улице Мелиораторов 6 «А» в Броннице. Инспекцию прокурор Новгородского района Денис Герасимов начал уже с подъезда и сразу отметил ряд существенных нарушений.

Такое пристальное внимание к обустройству подъездов не случайно. Только в этом году при подготовке к началу отопительного сезона прокуратурой района было выявлено 12 нарушений. И все они, в основном, касались, холодных входов и отсутствия двойного остекления в многоквартирных домах.

Дениса Герасимова интересовало еще и мнение жильцов – насколько хорошо батареи греют в квартирах. У Светланы Раковой, которая живет вместе с маленьким ребенком, претензий не было. Как и во всем районе, тепло дали 27 сентября. Девушка подтвердила, что температурный режим соблюдается. Правда ночью становится заметно холоднее от щелей во входной двери. Приходится включать обогреватель. И это, как оказалось, не единственное замечание по качеству строительства дома.

Все замечания Светланы проверяющие сразу зафиксировали на бумаге. Дом был сдан только два года назад, он стоит на гарантии, так что все недоделки должны быть устранены, подчеркнул Денис Герасимов.

Посетил прокурор района и дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Пролетарии. У жильцов вопросов по отоплению также не было. Тем более, что все три дома на улице Елисеева теплом снабжает автономна котельная. Ей – не более трех лет. Основное, что проверили здесь, это наличие резервного котла на случай аварии.

В детском саду Пролетария оценили, как отапливаются и холлы, и раздевалки, спальни и игровые комнаты.

Заведующая детсадом Римма Бардина пояснила, что греют помещения еще и теплы полы, так что ребятишкам вполне комфортно и уютно. Температуру батарей, при необходимости, можно отрегулировать самим. Дошколята не мерзнут, да и нареканий на отопление пока не возникало. Все-таки садик новый, ему всего 4 года.

Несмотря на положительные результаты этой проверки, в ближайшее время надзорное ведомство намерено посетить все социальные учреждения района и выборочно многоквартирные дома.

Как отметил Денис Герасимов, с 2013 года прокуратура района, совместно с муниципалитетом и управляющими компаниями, уже добилась видимых результатов, чтобы отопительный сезон начинался вовремя и население получало тепло в полном объеме. Но нарекания, все-таки, есть. Поэтому ситуацию приходится держать под постоянным контролем.





