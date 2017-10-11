



11 октября отмечается День профсоюзов Новгородской области Елена Пилосова



Фото Видео

День профсоюзов Новгородской области не случайно отмечается именно 11 октября. Ровно 69 лет назад состоялась первая областная конференция профсоюзов. Этот день был официально установлен в прошлом году решением депутатов областной думы и теперь внесен в перечень памятных дат Новгородчины. Сейчас в рядах новгородской областной федерации – более 50 тысяч человек. И сегодня в числе её партнеров на одну организацию стало больше. На торжественном мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве с профсоюзом 123-го авиационного ремонтного завода, который включает более двух тысяч сотрудников предприятия.

Сегодня многие профсоюзные организации вместе с руководителями предприятий были отмечены дипломами как победители смотра-конкурса коллективных договоров, состоявшегося в этом году. Среди них «Квант», Технологическое Бюро по релейной технике, Боровичский комбинат огнеупоров, Волотовский детский сад «Солнышко», «Библионика».

Уже в непринужденной обстановке свою длинную профсоюзную жизнь сотрудники Боровичского комбината огнеупоров вспоминали по музейным фотографиям новгородской областной федерации профсоюзов. Вот председатель цехового профсоюзного комитета БКО Валентина Николаева случайно заметила себя на снимке. И это всего лишь один из моментов её общественной работы, которая длится уже много лет.

Этот музей можно смело назвать историей многих поколений. Ведь первое упоминание о новгородских профсоюзах относится к 1905 году. И тому, как оказалось, есть документальное подтверждение.

Как рассказала консультант организационного отдела НОФП Валентина Кобышева, экспонаты пришлось собирать по чердакам и кладовкам, просить у ветеранов: ведь только они до сих пор бережно хранят реликвии советских времен. Сейчас в музее Новгородской областной федерации профсоюзов можно увидеть продукцию наших новгородских предприятий, многие из которых, к сожалению, уже канули в лету. А вот так раньше оформляли альбомы, посвященные передовикам социалистических соревнований.

На самом деле, в музее очень много собрано уникальных экспонатов. Есть и необычные. Вот этот кирпич 1927 года - вообще настоящий раритет. Нашли его, когда разбирали деревенскую печь. Позже выяснилось, что сделали его на Боровичском комбинате огнеупоров и теперь он занимает почетное место на стенде предприятия.

Так что к своей истории новгородские профсоюзы относятся с особым вниманием. Ведь в следующем году они готовятся отметить уже 70-летие со дня образования своего Совета.







