



В Любытинском районе жители деревни Никольское сообща построили мост, разрушенный летними ураганами Максим Петров



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«Прохода здесь не было, здесь валялись старые кусты, телефонный кабель висел, потому что на него упали деревья», - так описывает картину, увиденную в деревне Никольское сразу после урагана, пронесшегося 1 июля, житель п.Любытино Андрей Мельниченко. Тогда, этот маленький ручеёк превратился в настоящую бурную реку, а от подвесного моста, переводящего на другой берег сохранились только название.

Последние два года мост и так находился в аварийном состоянии, но решение закрыть его, было принято после летнего разгула стихии, когда в Любытинском районе за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Грунт начал обрушаться, сдвинулись опоры, с тех пор деревня оказалась фактически разделена на две части.

До урагана по мосту и так ходили с опаской, еще бы, случались даже трагедии. Несколько лет назад мужчина разбился насмерть угодив в дырку в пролете, правда, как выяснилось позже, он сам был не трезв. Заложниками ситуации в последние два месяца стали десятки людей. Идти в обход, а это почти два километра приходилось по проезжей части, из-за этого пришлось изменить маршрут школьного автобуса. Решать проблему в небольшом Любытинском районе решили сообща.

Со строительными материалами и техникой помогли местные предприниматели, на которых вышло руководство района, а уже к самим работам подключились все неравнодушные жители. За месяц на мосту поставили новые крепления, натянули провисшие со временем тросы, заменили прогнивший настил и даже провели освещение, которого на памяти местных и не было никогда.

Сегодня всех участников такого большого и общего дела, а это с три десятка человек, руководство района отметило благодарственными наградами. Еще бы, на строительство нового моста из бюджета не ушло ни копейки, что не должно сказаться на качестве, уверены даже опытные строители, которые гарантируют новострою лет 15 без проблем.



