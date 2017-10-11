



В Великом Новгороде прошло заседание Совета при губернаторе области по улучшению инвестиционного климата Юрий Левиков



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В Великом Новгороде прошло заседание Совета при губернаторе области по улучшению инвестиционного климата. В Совете произошла ротация: вместо 12 прежних участников - 18 новых, и впредь раз в полугодие состав обещают корректировать.

Первый вопрос – об эффективности взаимодействия предпринимателей и представителей власти. Сейчас прямые обращения инвесторов в электронном виде рассматриваются в среднем в течение 7 дней, тогда как на это отводится даже на 3 дня больше. Члены Совета предложили завести чиновникам канал в мессенджерах Telegram и WhatsApp, чтобы они были всегда он-лайн, глава области Андрей Никитин идею поддержал. Среди задумок, которые также непременно предстоит воплотить в жизнь до конца года – 2 пункта, и оба реализуют до конца ноября.

Еще одна тема для обсуждения – законодательные инициативы и подзаконные акты к ним для создания в нашем регионе индустриальных парков, региональных промышленных площадок, технопарков и бизнес-инкубаторов. Если на прошлом заседании об этом говорили в общем, то теперь добавились детали. К примеру, индустриальные парки должны соответствовать государственным стандартам – только так можно получить этот статус.

А вот для региональных инвестплощадок требования попроще, но и преференции поменьше. Предприниматели даже поспорили, смогут ли окупиться вложения в создание подобных объектов при запланированных льготах. Итог подвел глава области Андрей Никитин. По его словам, расчет властей именно на инициативность бизнеса.

Предполагается, что уже в ближайшее время областные законы об индустриальных парках, региональных промышленных площадках, технопарках и бизнес–инкубаторах могут быть приняты. Более того, некоторые предприниматели уже заинтересованы в их создании и ждут лишь юридического оформления своей будущей деятельности.



