



В прокуратуру вызвали руководителей пяти предприятий из-за долгов по заработной плате Елена Пилосова



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Задолженность новгородских предприятий по заработной плате вновь стала причиной вызова их руководителей на заседание рабочей группы в прокуратуру Новгородской области. Несмотря на то что, благодаря прокурорскому вмешательству, с начала года работникам уже выплачено около 60 миллионов рублей, все равно появляются новые компании с новыми долгами.

На рабочую группу с участием правоохранителей, руководства трудовой инспекции и налоговой службы, пригласили пять предприятий. Среди них только одно - муниципальное, остальные - частные.

Например, старорусская компания «Барс-2» свои долги в два с половиной миллиона рублей объяснила, ни много ни мало, именно животноводством, которым она и занимается. Два миллиона уже выплатили, осталось еще пятьсот тысяч.

У крестецкой компании «Великое село» с мая по июнь долг по зарплате вырос до восьмисот сорока двух тысяч рублей. В сентябре он снизился до 200 тысяч, но уже сегодня директор доложил о выплате своим сотрудникам всей заработной платы.

О полном погашении долга сегодня сообщил и представитель унитарного предприятия «ЖКХ Холмского района». А вот от директора «ЛК Энерго» внятных объяснений зампрокурора Ефим Мостовщиков так и не добился. Семнадцати работникам компания должна около девятисот тысяч рублей, но перспективы её погашения пока не видно. Причина, по мнению Александра Липанова, в заказчике, который не оплатил выполненную фирмой работу.

Ефим Мостовщиков заметил, что так и сотрудники компании разбегутся. На самом деле, как оказалось, они уже все уволились. Первыми узнали об этом в трудовой инспекции, куда люди и обратились за помощью.

Теперь деятельностью этой компании займутся правоохранительные органы.

Стоит отметить, что вновь на комиссии оказался и конкурсный управляющий ООО «Ритек» Виталий Гуляев. Правда, на этот раз, он доложил, что с понедельника начинается продажа имущества и товаров «Эксперта». С этих средств и планируется выплачивать зарплату сотрудникам и гасить долги по налогам. Сумма – 22 миллиона рублей.

По данным Новгородстата, сегодня самая большая задолженность по заработной плате, 42 миллиона рублей, до сих пор числится за «Электроаппаратом». Но 64 миллиона своим сотрудникам, а это более 1200 человек, должно и 31 малое предприятие. Деньги работникам выплачиваются, но, во многом, благодаря вмешательству прокуратуры. Только за сентябрь эта сумма составила свыше 2 миллионов рублей.

Как отметил Ефим Мостовщиков, все предприятия–должники находятся под пристальным вниманием прокуратуры. Из поля зрения их не выпустят, пока не будет выплачена заработная плата и налоги.







