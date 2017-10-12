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В Новгородской области, как и по всей стране, прошел экономический диктант
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Впервые по всей стране, и Новгородская область не стала исключением, желающие написали экономический диктант. В нашей области свои знания проверили 120 человек, а основной площадкой для проведения диктанта стал Новгородский университет. Студенты выстраивались в очередь, чтобы получить необходимые бланки и вспомнить основы экономики.
Это даже не диктант в полной мере, а скорее тест - 25 вопросов на экономическую тематику. Ответы на них, как уверяли организаторы, даст любой, кто хоть немного следит за новостями в этой сфере. Да и не экзамен это в полной мере данного слова, скорее, своеобразный срез знаний.
Экономический диктант продолжался всего один час. Проверять ответы будут в Москве, результаты планируют обнародовать в сети интернет после 25 октября.

12.10.2017 15:03 











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