



В Новгородской области, как и по всей стране, прошел экономический диктант



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Впервые по всей стране, и Новгородская область не стала исключением, желающие написали экономический диктант. В нашей области свои знания проверили 120 человек, а основной площадкой для проведения диктанта стал Новгородский университет. Студенты выстраивались в очередь, чтобы получить необходимые бланки и вспомнить основы экономики.

Это даже не диктант в полной мере, а скорее тест - 25 вопросов на экономическую тематику. Ответы на них, как уверяли организаторы, даст любой, кто хоть немного следит за новостями в этой сфере. Да и не экзамен это в полной мере данного слова, скорее, своеобразный срез знаний.

Экономический диктант продолжался всего один час. Проверять ответы будут в Москве, результаты планируют обнародовать в сети интернет после 25 октября.



