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Новгородские активисты отправились на XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Сочи
Ирина Демендеева
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В этом году во Всемирном Фестивале молодежи и студентов примут участие почти 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
Самые достойные молодые политики, экологи, музыканты, инженеры, представители 15-ти направлений, собрались в тайм-кафе Дома Молодежи. Для поездки на Всемирный фестиваль им пришлось пройти тройной отбор. В итоге из 417 желающих выбрали 41 человека.
Именно эти ребята смогут принять участие в дискуссиях, научных конференциях и открытых лекториях по самым разным темам. А затем, возможно, реализовать что-нибудь на новгородской земле. Такими надеждами молодежь сегодня делилась с ВРИО губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.
Кроме слов напутствия и пожеланий перенять полезный опыт, Андрей Никитин поделился с молодежью планами по развитию Новгородской области. В частности речь шла о проведении финала чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
Ребятам предложили записывать все идеи и продумывать их реализацию. Благо, Всемирный фестиваль должен подсказать немало интересных проектов.
Добавим, что наш город тоже включен в региональную программу фестиваля. Так, с 14 по 19 октября к нам приедут почти 100 иностранных студентов. Великий Новгород подготовил для них спортивную программу «Здоровое поколение в здоровом мире».

12.10.2017 18:33 











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