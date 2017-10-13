



В здании Музея изобразительных искусств открылась выставка из фондов музея при Большом театре Лилия Кудряшова



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В Великий Новгород привезли лишь небольшую часть собрания - около 70-ти уникальных экспонатов. Это костюмы и пуанты прославленных артистов, эскизы декораций, выполненные Коровиным, Месерэром, Глазуновым, макеты, бутафория.

Невероятно, но правда: вот в этом костюме Мефистофеля Федор Шаляпин дебютировал на сцене Большого театра в 1899 году. Впрочем, это не единственный уникальный экспонат на выставке, которую представляет новгородцам музей театра.

В этом же ряду – костюмы Ромео и Джульетты, в которых танцевали Уланова и Васильев, рядом в витрине – невесомый кусочек ткани: именно в таком образе предстала блистательная Плисецкая в роли Кармен. Говорят, что после ее первого выступления в нем публика взорвалась негодованием: на балерине не было привычной пачки. Так что Майя Плисецкая была первой в истории советского балета, кто решился ответить на требование времени и ожидания перемен.

Проводя нас по выставке, директор музея Большого театра надолго останавливается еще у одной витрины, в ней – пуанты Плисецкой и балетные туфли Цискаридзе с автографами. Лидия Харина рассказывает о том, как создается эта обувь: у каждой звезды балета – свой мастер. По индивидуальной колодке он клеит пуанты: сначала несколько слоев хлопка, потом лайковые подошва и внутренний слой, следом – атласный верх, к которому уже сама балерина пришивает ленточки. Мужская обувь проще, но ведь и техника танца – иная.

Кстати, на один балет «Лебединое озеро» балерина берет 4 пары пуантов, а затем их выбрасывает – они просто разбиваются. Отвечая на вопрос, какой экспонат музея можно считать самым бесценным, Лидия Харина останавливается у фрагмента знаменитого золототканого занавеса, он был выполнен в 1955 году. Но говорит все же о другом. Подлинный занавес Большого театра - занавес художника Ламбина, это 1899 год. В нашей стране это единственный занавес 19 века, 1899 год.

А потом речь зашла о театральных художниках, работавших для Большого. На выставке эскизы к знаменитым на весь мир операм и постановкам.

К сожалению, на выставке всего лишь очень скромная часть музейной коллекции, ведь в фондах музея, который в следующем году отмечает 100-летие, тысячи единиц хранения, и они постоянно пополняются. Но даже эта небольшая часть истории театра в предметном воплощении завораживает. И у нас есть возможность основательно изучить ее: выставка будет работать до конца января.



