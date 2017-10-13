



В Демянской деревне Игожево состоялось захоронение красноармейцев, обнаруженных поисковиками во время осенней Вахты Памяти Аэлита Тошкина



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Среди живых свидетелей военного лихолетья в Игожево осталась 90-летняя Серафима Петрова, которая уже много лет по собственной инициативе ухаживает за воинским захоронением. Страшно слушать ее воспоминания о том, что здесь было в годы войны.

Сегодня на воинском захоронении преданы земле останки 2 тысяч героев. Эхо войны отдалось и в наши дни. Поисковики отряда «Демянск» в ходе осенней Вахты памяти подняли 72 красноармейца. Все они - безымянные, фрагменты частей их тел уместились в 6 гробах. До начала траурной церемонии от карельских поисковиков пришла весть: на лесной сопке в глухих лесах Карелии летом поисковики обнаружили останки с четко читаемым медальоном. В 1942 году вдали от родной демянской деревни Острешно пуля нашла 20-летнего Николая Антоновича Лаврентьева. Все его родные до сегодняшнего дня смирились с тем, что он пропал без вести и навечно.

Поблагодарил поисковиков экспедиции «Долина» от имени губернатора Андрея Никитина его заместитель Александр Дронов. Глава региона хорошо знаком с поисковой работой не только на словах.

Среди участников памятного митинга были и школьники из Молвотицкой и Демянской школ. Вместе с опытными поисковиками из отряда «Находка» по собственной инициативе почти 150 учеников седьмых, девятых и десятых классов уроки мужества проводят не в классе за партами, а участвуя в осенней Вахте Памяти «Долины». У многих из этих ребят уже поисковый стаж и первые бесценные трофеи. Для них урок мужества сегодня завершился на воинском захоронении. После панихиды останки безымянных героев были преданы земле. Вместе с ними наконец-то нашел покой на родине и красноармеец-стрелок Николай Лаврентьев.



