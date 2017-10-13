



11 берестяных грамот и около полутора тысячи других ценных артефактов удалось обнаружить археологам на раскопе "Дубошин-2" Ирина Демендеева



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Работы этого года на раскопе Дубошин-2 выходят на финишную прямую. С конца августа археологам удалось обнаружить здесь более полутора тысяч находок, в их числе 11 грамот и редкой сохранности сооружение.

Сложность работы на раскопе «Дубошин-2» в том, что здесь находится зона мощных средневековых отложений, - признались нам археологи. Работы в этом месте начались с конца августа, сейчас специалисты находятся на уровне слоев 14 века. Здесь, на двухметровой глубине хорошо видны следы Великого Новгородского пожара, бушевавшего в 1340 году. И здесь же уникальное по сохранности сооружение, построенное, видимо, немного позже. 10 венцов до сих пор сохранили плотницкие отметки. Что это такое – пока неясно, но судя по печи и валуну, можно предположить, что это была наковальня. Предположения археологи строят и по поводу тысяча сто первой берестяной грамоты, найденной здесь же. В грамота перечисляются взносы от разных людей: от полтины до рубля. На что новгородцы «скидывались» - из текста грамоты понять нельзя. Кстати, в целом, финансы – популярная тема в берестяных письмах нашего региона. Взять хотя бы последнюю находку – тысяча сто вторую грамоту. Ее автор Лукерья, которая писала матери о каких-то деньгах.

В общей сложности раскоп «Дубошин-2» принес более полутора тысяч находок - здесь и предметы быта, и украшения и хорошо сохранившаяся одежда. Специалисты уже шутят, глядя на количество головных уборов, что Дубошин раскоп всех шапками закидает. Кстати, недавно раскоп преподнес археологам еще один сюрприз, любопытный уже не с точки истории: в одной из импортных тканей сохранился березовый лист 14 века. Он тоже занял почетное место в экспозиции, которую сегодня продемонстрировали журналистам.





