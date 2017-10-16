



Новгородцы отметили один из главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы Елена Пилосова



Фото Видео

14 октября новгородцы отметили один из главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Торжественные богослужения прошли во всех храмах области. Впервые за много лет прихожане встретили праздник и в церкви Покрова Новгородского Кремля.

Храм передали Епархии в 2013 году. Месяц назад здесь состоялось первое богослужение. Накануне новгородцы наводили здесь порядок и помогали в обустройстве церкви. В Покров Пресвятой Богородицы они пришли на праздничную службу.

На Покров верующие обращаются к Пресвятой Богородице и просят защиты, здоровья, содействия в любви и семейной жизни. Главное, как говорят прихожане, чтобы слова шли от сердца, и вы всей душой желали то, о чем просите. Тогда ровно год — до следующего праздника, Богородица будет оберегать всех, кто ее об этом просит.

Считается, что появился праздник более тысячи лет назад — в 910 году в Константинополе, и связан с явлением Богородицы, которая взяла жителей осажденного города под свой Покров и спасла их от вражеского наступления. После этого чуда русский народ всегда верил в заступничество Божией Матери. В подтверждение тому - многие чудотворные иконы Богородицы, к которым обращаются верующие за помощью. Поэтому в России праздник Покрова - особенный и один из самых почитаемых в народе.



