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Новгородцы отметили один из главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы
Елена Пилосова
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14 октября новгородцы отметили один из главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Торжественные богослужения прошли во всех храмах области. Впервые за много лет прихожане встретили праздник и в церкви Покрова Новгородского Кремля.
Храм передали Епархии в 2013 году. Месяц назад здесь состоялось первое богослужение. Накануне новгородцы наводили здесь порядок и помогали в обустройстве церкви. В Покров Пресвятой Богородицы они пришли на праздничную службу.
На Покров верующие обращаются к Пресвятой Богородице и просят защиты, здоровья, содействия в любви и семейной жизни. Главное, как говорят прихожане, чтобы слова шли от сердца, и вы всей душой желали то, о чем просите. Тогда ровно год — до следующего праздника, Богородица будет оберегать всех, кто ее об этом просит.
Считается, что появился праздник более тысячи лет назад — в 910 году в Константинополе, и связан с явлением Богородицы, которая взяла жителей осажденного города под свой Покров и спасла их от вражеского наступления. После этого чуда русский народ всегда верил в заступничество Божией Матери. В подтверждение тому - многие чудотворные иконы Богородицы, к которым обращаются верующие за помощью. Поэтому в России праздник Покрова - особенный и один из самых почитаемых в народе.
16.10.2017 17:01 











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