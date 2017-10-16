



В Великий Новгород приехали иностранные участники XIX фестиваля молодежи и студентов Оксана Шведова



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Две тысячи иностранных участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи, в рамках региональной программы побывали в нескольких городах нашей страны, в том числе и в Великом Новгороде. В наш город приехали почти сто делегатов из 44-х стран мира. Российских и иностранных студентов приветствовала заместитель губернатора Ольга Колотилова.

Фольклорный театр «Круговина» подарил студентам яркую этнографическую программу Новгородские вечерки. Художественный руководитель коллектива Инна Фарафонова пообещала, что с новгородскими песнями и танцами гостям скучно не будет, и многие узнают, что такое настоящая деревенская Россия.

Программа, которую подготовили новгородцы для иностранных гостей, оказалась очень насыщенной.

Новгородскую область на форуме представит 41 студент и 30 волонтеров. Наш регион презентует себя в рамках подпрограммы фестиваля «Регионы России и мира».

Программа, которую подготовили новгородцы для иностранных гостей, оказалась очень насыщенной. Мероприятия продолжатся и сегодня, до самого вечера. Ну а завтра участники 19 Всемирного фестиваля молодежи и студентов отправятся в Сочи. Новгородскую область на форуме представит 41 студент и 30 волонтеров. Наш регион презентует себя в рамках подпрограммы фестиваля «Регионы России и мира».

Студентка из Нью-Дели Ананд Пунам приветствует новгородцев на родном языке, и просит научить парочке фраз на русском. В Индии девушка изучает иностранные языки и культуры, о России знает немного, но русскую кухню любит. Говорит, наши пироги с творогом чем-то похожи на индийские булочки, которые выпекают к праздникам. На память о своей поездке девушка слепила что-то общее между ними.

Гостевой зал Юрьевского подворья едва вместил студентов из 44-х стран. Стоя плечо к плечу, гости из Кении, Афганистана, Кореи, Ирана учились готовить русскую ватрушку и пироги с всевозможными начинками. Общались студенты в основном на английском, тесто то и дело приобретало формы национальной выпечки. За разговором студенты делились впечатлениями о Великом Новгороде и нашей золотой осени. Полина Гданьска из Польши призналась, что влюбилась в наш город и обязательно вернется сюда за новыми впечатлениями.

Среди студентов – будущие инженеры, педагоги, врачи, ученые. Начинающий писатель из Каира Далия Юсри учиться на кафедре русского языка, факультет открылся всего два года назад, но уже очень популярен среди арабской молодежи. Далия пишет о мире во всем мире и мечтает прославиться как Лев Толстой.

Русские пироги и ватрушки под четким руководством поваров получались пышными и ровными. Студенты старались положить в начинку побольше творога или повидла. Некоторые даже оставляли на них свои инициалы. Результатом мастер-класса стали 98 ватрушек и столько же пирогов, которые после испекли в духовке.

Рецепты русских ватрушек и секреты пышных новгородских пирогов студенты пообещали сохранить. Так же как и память о гостеприимстве новгородцев.



