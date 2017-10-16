



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин официально вступил в должность Максим Петров



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Церемония инаугурации прошла в большом зале областной филармонии. Андрей Никитин принес присягу и получил удостоверение главного должностного лица региона.

Дамы в нарядных платьях, мужчины в классических костюмах – в этот день правил протокол. Стать свидетелем исторического события в новгородской филармонии собрались общественность, руководители предприятий, представители органов власти от муниципальных до федеральных структур, духовенство и само собой журналисты. Всего около полутысячи человек, среди которых много знакомых лиц. Вот по Новгородскому кремлю идет экс-губернатор, а нынче уже член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Митин, депутат Государственной Думы Александр Коровников, здесь же еще один парламентарий Антон Морозов, кстати, он же и конкурент Андрея Никитина на прошедших губернаторских выборах.

10 сентября Андрей Никитин уверенно обошел конкурентов, набрав 67,99 процентов голосов избирателей. Вручает губернатору удостоверение председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева, а спикер областной Думы Елена Писарева, как положено и приглашает избранного главу региона принести присягу на верность жителям Новгородской области, конституции России и уставу региона.

Церемония вступления в должность Андрея Никитина оказалась куда скромнее и динамичнее, чем у его предшественников. Со сцены выступили всего несколько человек. Митрополит новгородский и старорусский лев зачитал поздравления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а пожелания полномочного представителя Президента в Северо-Западном округе Николая Цуканова передал его заместитель Владимир Севриков.

В своем первом официальном выступлении, в качестве губернатора, которое длилось около 20 минут, Андрей Никитин говорил о том, что нас ждет несколько непростых лет. Программу развития придется реализовывать в условиях дефицита средств и высокой закредитованности бюджета. Экономика области, вместе со всей страной, по выражению губернатора, попала в шторм, но пережила его тяжелее других субъектов.

Работы предстоит много, а результаты жители ждут уже сейчас. Из филармонии, после небольшого фуршета, Андрей Никитин отправился сразу в свой кабинет, куда пригласил и журналистов. За дверью, табличка на которой потеряла приставку «И.О.» губернатор впервые показывает свое рабочее место после ремонта. Корреспондентов интересует, будут ли дальнейшие кадровые перестановки в Правительстве. «Будут!», - отвечает Никитин. На освобожденные должности объявят открытый отбор. Это позволит дать работу тем, кто того действительно достоин. Может тогда и Новгородская область, как и этот кабинет, со временем преобразится.



