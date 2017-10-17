



В Парфинском районе началась реконструкция крупнейшего на этой территории воинского захоронения Ясная Поляна Юрий Левиков



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На этом воинском захоронении свое последнее пристанище обрели более тридцати тысяч советских воинов, и эта цифра, благодаря работе поисковиков, увеличивается год от года.

Вместо холмиков братских могил – достойное обрамление. На захоронении Ясная Поляна приводят в порядок погребения советских солдат, останки которых были найдены поисковиками и преданы земле в 2005 – 2015 годах. Деньги собирали всем миром, в итоге пожертвования людей составили более 200 тысяч рублей, остальное добавили из бюджета.

Привести в порядок братские могилы, появившиеся за десятилетие, предстоит до конца года, но строители планируют закончить даже на полтора месяца раньше. Впрочем, это лишь первый этап работ. Цена вопроса – 1 миллион 800 тысяч рублей, а для того, чтобы привести реконструкцию всего захоронения Ясная Поляна, по примерным оценкам потребуется еще 12 миллионов. Мраморные плиты от времени приходят в негодность и их стоило бы заменить на гранитные, разрушается и идет трещинами кирпичная кладка конструкций, обрамляющих могилы, теперь их нужно менять. Первоочередная задача – подготовить проект реконструкции. Это отчетливо понимают в районной администрации.

В свою очередь, обращают внимание на состояние братских захоронений и новгородские поисковики. Более того, в составе поисковой экспедиции «Долина» появилась своя мемориальная группа. Эксперты обследуют мемориалы, уже провели около сотни своеобразных ревизий и подготовили 35 проектов реконструкции. А кое-где эта работа уже выполнена. Только в этом году благоустроили братские захоронения в деревнях Медниково и Матасово Старорусского района, мемориалы в Воронино Батецкого района и в поселке Пролетарий. Новый импульс по сохранению и реконструкции воинских мемориалов должна придать новая федеральная целевая программа, о необходимости которой президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Андрей Никитин.

В данный момент на уровне федеральных министерств обсуждается алгоритм работы этой программы. Ну а представители мемориальной группы экспедиции «Долина» готовятся к решению предстоящих задач.



