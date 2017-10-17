



Перед отъездом участники фестиваля молодежи и студентов открыли памятный знак и заложили в него капсулу с письмом к потомкам



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Делегация 19 Всемирного фестиваля молодежи и студентов покинула Великий Новгород и отправилась в Сочи. А накануне поездки у здания Гуманитарного института НовГУ прошла церемония закрытия региональной программы. Студенты приняли участие в акции «Наследие фестиваля»: открыли памятный знак и заложили в него капсулу с письмом к потомкам. В нем они пожелали будущим поколениям студентов помнить о прошлом и рассказали немного о себе.

Пользуясь присутствием журналистов, свои пожелания Великому Новгороду в этот вечер высказывали многие иностранные студенты. Наиболее популярной была просьба сохранять культурное наследие Новгородской земли.

Напомним, в фестивале молодежи и студентов в Сочи принимают участие 20 тысяч молодых людей из 150ти стран мира. Среди них новгородцы – 41 делегат и 30 волонтеров.



