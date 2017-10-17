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В Великом Новгороде открылся детский технопарк «Кванториум»
Ирина Демендеева
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В Москве, во время Международного форума «Открытые инновации» был запущен «Марафон открытий». Иначе говоря, был дан официальный старт работе новых кванториумов по всей стране. В этом году детские техноопарки открылись в 36 регионах России, в том числе и в Новгородской области. Представители некоторых из них во время прямого включения получили возможность высказаться. Первым слово дали новгородским квантерианцам.
Гостем московского международного форума «Открытые инновации» стал губернатор Андрей Никитин. Он пообещал новгородцам, что создание кванториумов в Новгородской области будет продолжено.
Добавим, что в 2018 году кванториумы появятся в 70 регионах россии. Уже сейчас эта система пользуется большим интересом у крупнейших российских корпораций. Например, представители «Роскосмоса» были так впечатлены успехами юных квантерианцев, что выделили на своей территории для их работы отдельную площадку.
"Кванториум" - то место, где новгородские подростки теперь смогут реализовывать свои самые смелые идеи - от создания элементарных роботов до программ безопасности для крупных корпораций. Понятно, что процесс обучения будет долгим, но благодаря современнейшему оборудованию, учеба будет проходить легко и весело, - обещают в «Кванториуме». Первые желающие заниматься в новом технопарке уже записались, таковых 400 человек. Именно столько способен принять «Кванториум». Но после торжественного открытия это число явно увеличится.
По желанию, начать занятия ребята смогут с направления «Дополненной и виртуальной реальности», мастер-класс по которому прошел сегодня. С помощью камеры и специальных меток мальчишки попробовали собрать программу своей реальности.
Пока в Новгородском «Кванториуме» будут идти занятия по 4 направлениям: «Виртуальной и дополненной реальности», «Альтернативной энергетике», «Информационным системам и машиностроительному обучению» и «Прототипированию». Но в будущем, - обещают чиновники, - обучающих программ станет еще больше.
Напомним, кванториум – это федеральная сеть детских технопарков. В каждом есть свои особенности. Новгородский делает акцент на тесную связь своих занятий с работой инженерных и производственных компаний области, что в итоге даст шанс решить кадровые проблемы и ребятам, и работодателям.

17.10.2017 18:26 











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