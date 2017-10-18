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С 20 октября вступает в силу новый административный регламент Госавтоинспекции
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Предыдущий действовал с 2009 года, и за это время немало изменений было внесено в административный кодекс, а также правила дорожного движения. Одно из основных изменений – инспекторы смогут останавливать машины вне стационарных постов ДПС.
По новому регламенту, если медицинское освидетельствование покажет, что водитель трезв, инспекторы обязаны будут вернуть его обратно к машине. Также в документе прописана процедура оформления ДТП без участия полицейских. Вместе с тем убраны уже не действующие нормы о снятии номеров и изъятии у автомобилистов водительских прав. Есть в регламенте и новая норма по использованию специальных технических средств, не принадлежащих полицейским. Особенно это актуально, если у инспекторов нет возможности найти понятых для оформления протокола.
Документы водители должны теперь предъявлять инспектору не только без обложки, но и так называемых специальных устройств, то есть железных цепочек или зажимов. Правда, как пояснил и.о. заместителя начальника Управления ГИБДД по Новгородской области Павел Макаров, в Новгородской области с такими случаями сотрудники Госавтоинспекции сталкиваются редко. В основном, это касается мегаполисов. К слову, административный регламент – не секретный документ и каждый желающий может ознакомиться с ним на официальном интернет-портале правовой информации.

18.10.2017 17:56 











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