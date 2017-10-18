



19 октября в России отметят День создания службы криминалистики Юрий Левиков



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В преддверии праздника для криминалистов провели семинар-совещание. Ветеран службы, криминалист Владимир Колодкин поздравил коллег и дал напутствие опытным сотрудникам, чтобы они постоянно учили молодежь.

Вслед за теорией практика. Во дворе Следственного Управления сюрреалистичная картина – 3 висельника–манекена. Задача простая – попытаться понять, в каком случае это убийство, а в каком - суицид.

Одна из условных жертв вызвала неподдельный интерес у профессионалов – казалось бы, на лицо самоубийство, повешение на ремне. Но внимательный осмотр тела добавляет вопросов - на одежде кровь и это позволяет предположить, что история не так очевидна, как кажется на первый взгляд.

Криминалисты внимательно осматривают места происшествия, малейшие детали могут играть ключевую роль. Порой даже сама местность или положение тела могут подсказать, стоит ли искать криминальный след. К примеру, совершенно неординарная находка – манекен покачивается на дереве в нескольких метрах над землей.

Конечно, опытные эксперты с легкостью справились с практическим заданием. К сожалению, работа порой преподносит криминалистам более сложные головоломки, но внимательность и аккуратность позволяют выйти на след преступников и доказать их вину.



