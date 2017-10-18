



Журналисты смогли оценить, как реализуется в Великом Новгороде проект «Комфортная городская среда» Олеся Иванова



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На ремонт дворов и приведение в порядок парков в этом году предусмотрено 180 миллионов рублей, освоить которые нужно до конца года.

Первая точка пресс-тура по объектам благоустройства – парк Юности. Жители соседнего микрорайона давно жаловались: вместо зоны отдыха болота и кустарники. А потому не удивительно, что когда возникла возможность привести территорию в порядок, этот участок был в лидерах у горожан.

Общая смета на работы и оборудование – 16, 5 миллионов рублей. Могли бы уже начать устанавливать качели и карусели, но не тут-то было. Подрядчик, который отвечает за проект, неожиданно столкнулся с отсутствием дренажа.

Теперь, чтобы исправить ошибки предыдущих строителей, а год назад на эти работы деньги выделял инвестор, нужны время и хорошая погода. Мэрии придется продлить контракт до нового года, а заодно и написать претензию в адрес бывшего подрядчика, тем более, что срок гарантийных обязательств еще не истек. А это еще одно будущее место отдыха, сквер между улицей Коровникова и рекой Веряжа. Здесь жители захотели спортивную площадку, широкий тротуар и велодорожки. Стоимость работ 10 миллионов рублей, работы также должны быть завершены до нового года.

Городские дворы тоже в программе. Из 188 дворов по области, 58 приходятся на областной центр. Вот один из них - Псковская, 34. Жители проголосовали, а это главный принцип федерального проекта, за новый асфальт, точнее просто за асфальт. Здесь его в принципе не было.

Если к качеству укладки асфальта во дворе на Псковской у местных жителей особых претензий нет, то к подрядчику, который ремонтирует двор на Парковой, - масса. В доказательство жители дома 14 корпус 1 снимают на видео и выкладывают в соцсети то, как каток работает в ливень.

А вот у старшей по дому претензий к рабочим почти нет, она радуется хотя бы тому, что их двор вообще попал в программу. Старое покрытие, которому было уже четверть века, разрушалось на глазах, отремонтировать за свой счет почти 2 тысячи квадратов жильцы самостоятельно никогда бы не смогли.

В любом случае качество асфальта надо проверять, - резюмирует в конце поездки по объектам заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов. Причем везде, уверен заместитель губернатора. Вне зависимости видны нарушения вооруженным глазом или нет, не будет положительных лабораторных исследований, не будет подписанных актов и денег на счету исполнителя.

Добавим, что федеральная программа по созданию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Правда, пока увеличения средств на ее реализацию не планируется, в следующем году, также как и в этом, общий объем финансирования 180 миллионов. Единственное, на что рассчитывают и власти, и строители, разработка документаций и проведение конкурсов пройдет намного раньше, чтобы с ремонтами не уходить в глубокую осень.



