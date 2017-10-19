



Сотрудники Главрыбвода, Рыбнадзора и ГосНИОРХа показали журналистам, как идут мелиоративные работы на Ильмене Ирина Демендеева



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«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной – рыбохозяйственным мелиоративным работам погода - не помеха», - убеждал журналистов начальник Северо-Западного отделения Главрыбвода Максим Сырица. По крайней мере, покосу мягкой и жесткой растительности, который идет уже несколько недель. Его как раз и решили показать журналистам. Что касается долгожданного многими дноуглубления, то оно начнется позже, после официального разрешения.

Напомним, 100 миллионов на 2017 год Новгородской области было выделено после визита Президента и Премьера. Планируется, что мелиоративные работы будут идти до 2020 года. За это время удастся расчистить основные нерестилища рыбы, что в перспективе увеличит ее количество в озере.

Сейчас покосы идут в районе реки Ниша. На месте работают 2 машины, их называют камышекосилки. Фронт работ внушительный. Следят за качеством сотрудники новгородской рыбоохраны. Пока претензий нет.

Покосы планируют закончить к началу ноября. К этому времени как раз будет готов проект по дноуглублению и специалисты перейдут к следующему этапу мелиорации. Пока, при подготовке к этому этапа, водолазы обследовали дно – нужно было проверить его на наличие боеприпасов времен войны. К счастью, снарядов не обнаружили. Что касается лишнего грунта, который будет удален, то его попросили отдать жители острова Войцы, они хотят укрепить свой берег. Специалисты Главрыбвода решили пойти им на встречу. Кстати, после всех дноуглубительных работ и подсчете ущерба (ведь процесс этот все же наносит небольшой вред), в водоемы Новгородской области запустят сотни мальков разных видов рыб. Сотрудники ГосНИОРХа уверены, жить им после расчистки и углубления рек будет гораздо комфортнее.

В Санкт-Петербурге на заседании учёного совета ГосНИИОРХа обсудили результаты исследований, целью которых было выяснить, как влияет мерёжный лов в период весеннего нереста на состояние биоресурсов озера Ильмень. Специалисты пришли к выводу, что целесообразно ввести запрет на промышленную добычу судака в период с 5го апреля по 1е июня. Рекомендации по прилову щуки в весенний период ученые дадут после исследований, которые пройдут весной будущего года. Напомним, рыбаки-любители провели более десятка митингов с требованием запретить промысловый лов на Ильмене во время нереста или установить нулевой прилов на ценные виды рыбы.



