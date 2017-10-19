



В связи с распространением внебольничной пневмонии большинство школ Великого Новгорода с переходят на дистанционное обучение Ирина Демендеева



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Большинство школ Великого Новгорода с завтрашнего дня либо переходят на дистанционное обучение, либо уходят на каникулы. Об этом нам сообщили в городском комитете по образованию. Связано это с распространением внебольничной пневмонии. Зарегистрировано около 60 случаев заболеваний у школьников.

Первыми на дистанционное обучение, а затем и на каникулы в Великом Новгороде ушли гимназия №4 и школа №14. В школе проводят дизенфекцию, здесь заболели по разным данным от 18 до 21 человека, вирус может быть где угодно.

Вопрос о необходимости введения каникул поднял новгородский Роспотребнадзор. В связи с возникновением очагов пневмонии ведомство посчитало целесообразным рассмотреть возможность приостановки учебного процесса. Комитет образования инициативу поддержал, но окончательное решения примут директора школ, - утверждает председатель комитета по образованию Великого Новгорода Ирина Шанаева.

В свою очередь, вице-мэр Анатолий Осипов заверил нас, что учебный процесс будет приостановлен в большинстве школ города. Под вопросом остаются занятия в 13, 15 и 36 школах. Там, по предварительной информации, ситуация с заболеваемостью стабильная. Стабильная и спокойная работа идет и в новгородской инфекционной больнице. Ажиотажа нет, - уверяют медики - пневмония в осенний период явление обычное. Другое дело, что запускать болезнь нельзя, а для этого нужно знать как она проявляется.

Сейчас в Великом Новгороде зарегистрировано около 60 заболевших пневмонией школьников. Несколько случаев подтверждено в районах области. Эта цифра на 30 процентов превышает показатели прошлого года, соответственно, об эпидемии речь пока не идет.



