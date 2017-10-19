



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дал свою первую большую пресс-конференцию в новой должности Вадим Алексеев



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Дороги, бюджет, туризм, медицина, транспорт и снова дороги, - вопросы журналистов были предсказуемы, касались наболевших проблем. Это и понятно - первая большая открытая пресс-конференция с февраля. Андрей Никитин пообещал, что года через два на портале «Вечевой колокол», где львиная доля обращений связана с дорогами, вектор проблематики изменится. Сейчас у нас расценки за строительство километра дороги самые низкие в стране, не всем подрядчикам это нравится.

Для наведения порядка в дорожной сфере продолжится ротация кадров, появится независимый технадзор, есть желание централизовать закупки материалов и делать это зимой, а не в горячий сезон.

Вторая глобальная тема – бюджет. Месяц назад налоговая инспекция, так сказать, подкорректировала информация по поступлениям в областную казну. Оказалось, что мы недосчитаемся 2,5 миллиардов рублей. Сумма огромная. Без привлечения федерального кредита не обойтись, но будет он под смешную ставку 0.01% и расходов фактически не повлечет. Москва обещает помочь.

Еще один очевидный вывод из сложившейся бюджетной ситуации – области придется экономить на всем, и оптимизация расходов уже маячит впереди.

Вспомнили журналисты и об открытом письме 4 автобусных парков из областного центра. Оно недавно было направлено властям и говорится в нем о том, что городские перевозки под угрозой срыва. Транспортники предлагают поднимать стоимость проезда, в противном случае нужно будет выбирать - то ли покупать ГСМ, то ли платить налоги.

Губернатор отметил, что готов говорить о повышении тарифа, только при четких обязательствах по обновлению парка автобусов и по улучшению качества обслуживания. Эту тему сейчас возьмет на себя новая общественная палата, в течение месяца публично нужно будет выработать решение. Порядок в перевозках нужно наводить в целом, считает Андрей Никитин. В планах - сформировать единую схему транспортного обслуживания в области, в том числе с учетом электричек.

Расписания необходимо пересматривать, людям должно быть удобно, жители села должны иметь возможность приехать в Новгород на то же медицинское обследование и иметь возможность вернутся в этот же день домой. Спрашивали главу региона о перезагрузке правительства (она, к слову, завершится только к январю), о бюджетах районов, Wi-Fi в Кремле, инновациях в туризме и увеличении в 5 раз налога на дождь. Подробнее о большой пресс-конференции Андрея Никитина расскажут уже «Вести. События Недели» в ближайшее воскресенье. Не пропустите.





