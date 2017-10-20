



В Великом Новгороде стартовали Всероссийские соревнования по теннису среди инвалидов памяти князя Александра Невского



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На Центральной спортивной арене стартовали Всероссийские соревнования по теннису среди инвалидов памяти князя Александра Невского. Они собрали более 140-ка спортсменов из 25-ти регионов России. Многие из участников приезжают к нам не в первый раз.

Серьезно подготовилась к соревнованиям команда из Архангельской области. Ребята из города Котлас тренировались целый год, купили усовершенствованные ракетки и мячи, выработали свою тактику.

Нашу область на соревнованиях представляют спортсмены из Великого Новгорода и Валдая. Пока они уступают соперникам, но за три дня турнира намерены наверстать упущенное.



