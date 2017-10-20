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В Батецком районе прошло выездное заседание регионального правительства
Анжелика Королева
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На выездном заседании говорили о развитии агропромышленного комплекса и совершенствовании туристской инфраструктуры Новгородской области. Но основным вопросом, конечно же, стало состояние дел в этом районе.
Батецкий район, как известно, одно из самых маленьких муниципальных образований Новгородской области. Как территориально, так и по численности. Здесь проживает менее одного процента населения области, трудоспособных среди них – около двух с половиной тысяч. Крупные промышленные предприятия отсутствуют, молодежь уезжает. Вот собственно в трех словах – такая специфика.
В плане развития района на этот и будущий год приоритетной отраслью экономики значится сельское хозяйство, основным стратегическим потенциалом – земля. Векторы развития соответствующие: молочное и мясное направление; содействие инвесторам в подборе площадок, с подключением к сетям; контроль за использованием земель сельхозназначения. Что делало, делает и будет делать для Батецкой земли Правительство региона, по всем отраслям, доложили курирующие их вице-губернаторы. В вопросе наполнения районных бюджетов, напомним, появилась новая перспектива: 50% от отчислений по упрощенной системе налогооблажения.
В пятистраничный список предложений, по итогам выездного заседания, вошли рекомендации как самому району, так и подразделениям Правительства. Но резюме, сформулированное в ответ на вопрос губернатора: «Так что же будем развивать в Батецком районе»? - вышло кратким.
Ну и еще об одной перспективе по теме: Правительство Новгородской области от практики выездных заседаний не откажется. Место следующей встречи – Любытино.
20.10.2017 16:06 











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