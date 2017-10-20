



Руководитель регионального СК лично изучит уголовное дело по гибели парфинской девочки, провалившейся в люк



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Руководитель регионального следственного управления Николай Коннов лично изучит уголовное дело по факту гибели ребенка в поселке Парфино 15 марта прошлого года. По нашим данным, расследование по нему было прекращено. Напомним, две девочки играли у заброшенного резервуара недействующей системы водоснабжения Парфинского фанерного комбината. Одна из них не заметила открытый люк и, оступившись, упала в бетонный колодец, где и погибла. В ближайшее время Николай Коннов лично встретится с родителями девочки, которые теперь пытаются предотвратить аналогичные трагедии. Они обнаружили в поселке еще несколько открытых и представляющих опасность колодцев и сообщили об этом в интернет-СМИ. По этой информации началась проверка, которую также взял под личный контроль руководитель регионального СК.



