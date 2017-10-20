Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Прошло внеплановое заседание под председательством губернатора Андрея Никитина
Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал от нескольких регионов, в том числе и Новгородской области, срочно исправить отставание от графика реконструкции и строительства школ. Потому вопрос о строительстве школы в Псковском районе Великого Новгорода вынесли сегодня на внеплановое заседание под председательством губернатора Андрея Никитина. Глава области попросил мэра Юрия Бобрышева оценить темпы строительства. Градоначальник отметил, что несмотря на проблемы с геологией, появившиеся в начале работ, и не предусмотренные поначалу средства на котельную, эта школа должна быть построена вовремя.
Андрей Никитин напомнил, что строительство школы должно быть завершено к
20 декабря этого года. И потребовал уже в понедельник положить ему на стол еженедельный график производства работ. Более того, точно такой же план–график он попросил составить по каждому шагу организации учебной деятельности – вплоть до 1 сентября 2018 года, когда школа должна распахнуть свои двери.



20.10.2017 21:24 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.