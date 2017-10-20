



Прошло внеплановое заседание под председательством губернатора Андрея Никитина



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Сегодня Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал от нескольких регионов, в том числе и Новгородской области, срочно исправить отставание от графика реконструкции и строительства школ. Потому вопрос о строительстве школы в Псковском районе Великого Новгорода вынесли сегодня на внеплановое заседание под председательством губернатора Андрея Никитина. Глава области попросил мэра Юрия Бобрышева оценить темпы строительства. Градоначальник отметил, что несмотря на проблемы с геологией, появившиеся в начале работ, и не предусмотренные поначалу средства на котельную, эта школа должна быть построена вовремя.

Андрей Никитин напомнил, что строительство школы должно быть завершено к

20 декабря этого года. И потребовал уже в понедельник положить ему на стол еженедельный график производства работ. Более того, точно такой же план–график он попросил составить по каждому шагу организации учебной деятельности – вплоть до 1 сентября 2018 года, когда школа должна распахнуть свои двери.







