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В Великом Новгороде завершились Всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными физическими возможностями
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В Великом Новгороде на Центральной спортивной арене завершились Всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными физическими возможностями. В турнире приняли участие более 140 спортсменов из 35ти российских регионов, а также Литвы и Белоруссии.
Наравне с мужчинами за призовое место в абсолютном первенстве боролась и 16-летняя нижегородская спортсменка Елизавета Зайцева. Она стала одним из самых юных участников турнира. Настольным теннисом девушка увлекается с семи лет, и уже четыре года профессионально занимается этим видом спорта, представляя свой регион на соревнованиях различного уровня.
В командном первенстве среди женщин победителями стали спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, среди мужчин – из Рязанской области, Дагестана, Екатеринбурга. В абсолютном первенстве победу одержал Максим Чижов из Пермского края и Анастасия Зорина из Санкт-Петербурга.
Все победители получили заслуженные награды.
23.10.2017 17:57 











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