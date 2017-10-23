



С начала октября в Великом Новгороде диагноз «вирусная пневмония» поставлен 181 ребенку Юрий Левиков



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С начала октября в Великом Новгороде диагноз «вирусная пневмония» поставлен ста восьмидесяти одному ребенку. 138 из них пока остаются в больницах. Чтобы снять излишний ажиотаж вокруг этой темы сегодня на вопросы журналистов, ответила главный педиатр области Ирина Истомина.

Ирина Истомина просит называть вещи своими именами: ситуация с вирусной пневмонией это не эпидемия и даже не вспышка, на языке медиков то, что происходит, называется «предэпидемический подъем сезонной заболеваемости». Прошлая неделя увеличила приток маленьких пациентов, но коек в больнице хватает, в коридорах никто не лежит, в реанимацию с пневмонией никто не поступал. Однако медики подчеркивают: при первых симптомах болезни обращаться к врачу нужно как можно раньше.

Для Марии Суриковой и ее 5-месячного сына Артема все волнения позади, сейчас малыш идет на поправку. А полторы недели назад сначала старший ребенок начал кашлять, потом и у малыша появились хрипы. Педиатр направил на обследование в больницу, тут и выяснилось, что у Артема двусторонняя пневмония.

О том, как в субботу 21 октября родители с детьми подолгу сидели в очереди в больнице на прием к врачу пишут в соцсетях. Главный педиатр области Ирина Истмина подтверждает: в приемном покое действительно работал один доктор, но тут же замечает, что с 9.00 до 15.00 открыты были и детские поликлиники, а больница – для экстренных случаев.

Ирина Истомина ведет нас в приемный покой больницы, сейчас здесь немноголюдно, ажиотажа и давки нет. Впрочем, к повторению похожей ситуации, уверяет наша собеседница, медики готовы.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, какой возбудитель вызвал вспышку пневмонии у новгородских школьников. По их мнению, причиной болезни стала бактерия «микоплазма пневмония». Она обычно появляется на фоне вирусной инфекции и как осложнение заболевания.

Добавим, что с 23 октября все школы Великого Новгорода (кроме седьмой и двенадцатой, которые имеют областное подчинение) приостановили свою работу: дети либо перешли на дистанционное обучение, либо досрочно ушли на каникулы. В самих образовательных учреждениях сейчас проводится дезинфекция. Планируется, что школьники вернутся на занятия через две недели.

Специалисты Роспотребнадзора уверены, что такая мера, как приостановка работы школ и некоторых учреждений дополнительного образования, существенно сократит рост заболевших пневмонией. И подтверждают это цифрами: если на прошлой неделе в отдельные дни госпитализировали до 20 человек, то вчера в больницы привезли только двух заболевших. Также специалисты Роспотребнадзора утверждают, что поводов для тревоги пока нет. По среднегодовым показателям уровень заболеваемости сейчас находится даже ниже показателей прошлого года. В 2016-ом за девять месяцев заболели две тысячи 706 человек, а за тот же период этого года менее двух с половиной тысяч.



