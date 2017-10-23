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Расследование дела полуторагодовалой давности о трагической гибели девочки в Пафино возобновлено
Олеся Иванова
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История, которая только сейчас получила продолжение, произошла полтора года назад в Парфино. Тогда две подружки, одной из которых и была погибшая восьмилетняя школьница, возвращались домой с кружка. Смеркалось, по дороге девчонки, как это часто бывает, заигрались и не заметили под ногами открытого люка. В результате одна из них провалилась в бетонный колодец, от полученных травм школьница скончалась. Тогда по факту смерти было возбуждено уголовное дела, расследование которого так ни к чему и не привело.
При личной встрече с руководителем регионального Следственного Управления Татьяна Иванова едва сдерживает слезы. До сих пор за смерть ее дочери так никто и не ответил, следователи менялись, а чиновники, когда та приходила с жалобами на открытые люки по всему поселку, ее попросту отфутболивали. Исправить ситуацию пообещал Николай Коннов. Он принес извинение за бездействие сотрудников и обещал в ближайшее время назначить все необходимые по делу экспертизы. Кроме того, руководитель регионального СК взял под личный контроль проведение проверки информации об открытых колодцах, сообщения в социальных сетях накануне опубликовала Татьяна Иванова. Письма с просьбами проверить наличие крышек на люках Коннов уже разослал всем главам районов.
Чтобы предотвратить подобные трагедии, сотрудники Следственного Комитета изучают все сообщения об открытых люках. Так только в первый день проверки правоохранители обнаружили 6 таких колодцев, властям тут же было выдано предписание исправить ситуацию.
Проблема, объясняют власти, в том, что чугунные крышки постоянно воруют, специальных замков на них ещё не придумали, пока люки закрывают тяжёлым металлом.
Еще одна сложность - люки не всегда стоят на балансе Водоканала или другой обслуживающей организации, многие из них попросту бесхозные.



23.10.2017 18:33 











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