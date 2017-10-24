



В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел в Великом Новгороде прошла традиционная встреча семейных династий полицейских Максим Петров



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Пять столиков - пять больших, дружных семей. Кто-то уже оставил службу, кто-то надел погоны только недавно, но все участники встречи связали свою жизнь с полицией. Несмотря на многолетний труд виновников торжества, многие из них сегодня даже не знакомы друг с другом. На церемонию приехали правоохранители из Демянска, Пестова, Валдая, Малой Вишеры и Новгородского района.

История династии новгородской семьи Солодовых-Фиалко началась в Высшем Волочке, тогда еще Калининской области. В милиции работала мама Александра, который в 80-ом году женился на подруге детства и своей первой любви Татьяне. Супруга по стечению обстоятельств тоже стала офицером, служила в уголовном розыске, а затем в милицию пошел и сам Александр. Совсем скоро родилась дочь Анастасия, она и продолжила семейное дело.

Сегодня Анастасия и сама воспитывает дочь, которая к слову тоже здесь. Еще бы, ведь маленькая Варвара уже знает, кем хочет стать, когда вырастет, ну вы уже догадались…

Для участников встречи организаторы приготовили насыщенную творческую программу, закончилась же церемония неформальной беседой за чашкой чая, после чего семьи сделали общее фото на память. Отметим, что фотография стала восьмой по счету за время существования традиции УВД, а это уже как 15 лет.



