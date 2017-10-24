



Жилищная инспекция проверила дом для переселенцев в Парфино Оксана Шведова



Фото Видео

В Парфино побывала специальная комиссия в составе работников коммунальной сферы и жилищной инспекции. Поводом стали проблемы дома для переселенцев на улице Мира. Уже второй год жители жалуются то на неисправную канализацию, то на протечку кровли, а сейчас, в сезон холодов, у многих и вовсе пропало отопление.

Ольга Романова встречает гостей в подъезде, признается, что часто выходит туда, чтобы погреться - дома невыносимо холодно. Второй год семья Ольги, живя в благоустроенной квартире, вынуждена постоянно мерзнуть. Батареи давно не подают тепло, стояки холодные, одежда и мебель покрываются плесенью. Чтобы окончательно не замерзнуть, Романовым приходиться постоянно включать обогреватели.

Проблемы с отоплением, - рассказывает Ольга, - начались не сразу. Поначалу в доме для переселенцев было тепло, температура в квартирах доходила до 24-х градусов, а то и выше. Спустя год батареи в половине квартир перестали греть вообще, жильцы забили тревогу.

Устав жить в холоде и ждать помощи от местных властей, Ольга Романова написала о своей проблеме губернатору области и на портал «Вечевой колокол». В Парфино поехали разбираться специалисты. На месте они сделали замеры, и выяснилось, что температура воздуха в квартире близка к норме, но влажность высоковата. Тщательно обследовав подвал, коммунальщики обнаружили - проблема с отоплением связана с неполадкой в системе. Скорее всего потому, что за ней не следили и не подготовили к зиме.

Чтобы отрегулировать систему отопления, нужна управляющая компания, а ее у дома для переселенцев, как выяснилось, нет второй год. Как объяснили власти Парфинского района, у дома огромные долги за коммунальные услуги, из 25-ти квартир - жилые только 8.

Исправлять ситуацию все же придется администрации. Если нет управляющей компании, то им придется нанимать фирму со стороны и проводить регулировку системы. Как объяснили специалисты, это не требует огромных затрат, нужно лишь желание и квалификация. Местное отделение ТК «Новгородская» готовы провести эту работу. В ближайшие две недели парфинские власти пообещали решить вопрос с отоплением в доме для переселенцев, а комиссия из области - приехать с проверкой.



