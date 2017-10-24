



На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили ситуацию с пневмонией и гриппом



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Поздняя подача тепла в дома и школы могла спровоцировать рост заболеваемости внебольничной пневмонией в Новгородской области, - об этом на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии сообщила заместитель руководителя новгородского Роспотребнадзора Ирина Ивченко. Доказательством может служить статистика: в тех районах, где отопление включили раньше, зарегистрированы лишь единичные случаи болезни, а в областном центре, где батареи потеплели позже – значительно больше. Впрочем, поводов для беспокойства нет, заверили собравшихся медики.

Есть все необходимое и для борьбы с гриппом, если он все же придет в наш регион. Пока в Новгородской области циркулируют вирусы негриппозной эпидемиологии.

Также на заседании комиссии подняли вопрос о профилактике инфекций, полученных в результате оказания медицинской помощи. Речь в том числе шла и о заражении ВИЧ-инфекцией. Каждый год в Новгородской области возникают подозрения о заражении ВИЧ, например, после стоматологических услуг. По итогам обсуждения департаменту здравоохранения рекомендовали усилить контроль за медицинскими организациями и оборотом одноразовых медицинских инструментов.



