Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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24 года назад в эфир вышел первый выпуск новостей ГТРК «Славия»
Елена Пилосова
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А сейчас «Вести» готовятся перейти на новый формат вещания. Если раньше передачи «Славии» были недоступны в некоторых районах Новгородской области, то в ноябре этого года программы нашей компании смогут смотреть практически все жители региона.
На Новгородском областном телевизионном передающем центре идет подготовка к включению программ ГТРК «Славия» в так называемый первый мультиплекс цифрового телевидения, то есть бесплатный пакет 10 общероссийских каналов, куда входят, в том числе, «Россия-1» и «Россия-24». Сегодня он доступен практически 99% жителям Новгородской области. Но сейчас новгородских «Вестей» в мультиплексе нет, и в эфире их не видят, например, в таких районах как Любытинский, Пестовский, Волотовский и Батецкий. В ноябре ситуация изменится коренным образом.
Вот здесь, в святая святых, в центре формирования мультиплекса и происходит включение региональных врезок, то есть теле- и радиопрограмм «Славии», в федеральные каналы «Россия-1», «Россия-24», «Радио России», после чего сигнал поступает на спутник, а затем и на все телевизионные передатчики, расположенные в районах области. Сотрудники НОРТПЦ уже настраивают новое оборудование.
Масштабные работы идут сейчас и в самой телерадиокомпании. «Славия» готовится к переходу на цифровое вещание и проводит техническую модернизацию. Реконструкция студий, эфирных аппаратных началась. Чтобы ощутить её масштабы, стоит представить только первые две огромные фуры поступившей техники. Установкой занимаются специалисты московской компании «Окно-ТВ», и, как говорят профессионалы своего дела, подобное оборудование уже успешно работает причем, на 30% - оно российского производства. И в этом его уникальность.
В 2018 году телевидение из стандартной перейдет в высокую четкость. Это значит, что картинка на экране будет более чистой и яркой. Конечно, только техническим перевооружением «Славия» не ограничится и новгородских зрителей в следующем сезоне ждут еще и новые телевизионные проекты.
Реконструкция студий, аппаратных, полное техническое перевооружение, новые проекты для сотрудников «Славии» станут настоящим подарком к 25-летию компании, который будет отмечаться в 2018 году.
25.10.2017 15:27 











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