Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Руководство областной ГИБДД провело пресс-конференцию
Фото  Видео репортаж Видео
С 20 октября сотрудники ГИБДД имеют право останавливать машины для проверки документов в любом месте, - таковы нововведения в регламенте по надзору за соблюдением требований законодательства участниками дорожного движения. О них журналистам рассказали на пресс-конференции в областной ГИБДД. Новый документ уже давно обсуждается в интернете. Непонятен многим пользователям и вопрос о возможности съёмки на видео инспекторов ДПС. Сегодня журналистам объяснили - снимать можно.
Изменения в регламенте направлены в первую очередь на защиту законопослушных участников дорожного движения, - объяснили специалисты. Так, если водителя будут подозревать в употреблении алкоголя и доставят на пост, а там выяснится, что он трезв, то его отвезут обратно к месту, где оставлена его машина. Вообще, пьяных за рулем становится меньше, сообщили на пресс-конференции. За 9 месяцев их было задержано чуть менее трех тысяч человек. Число аварий по вине нетрезвых водителей тоже сократилось - зарегистрировано 67 случаев. А всего в области за это время произошло восемьсот семь ДТП. Что является лучшим показателем за последние шесть лет. Вместе с тем больше аварий, в том числе и со смертельным исходом, произошло на федеральной трассе «Россия». Так что о безусловно положительной динамике пока говорить еще рано.

25.10.2017 15:40 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.