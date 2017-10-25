



Руководство областной ГИБДД провело пресс-конференцию



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С 20 октября сотрудники ГИБДД имеют право останавливать машины для проверки документов в любом месте, - таковы нововведения в регламенте по надзору за соблюдением требований законодательства участниками дорожного движения. О них журналистам рассказали на пресс-конференции в областной ГИБДД. Новый документ уже давно обсуждается в интернете. Непонятен многим пользователям и вопрос о возможности съёмки на видео инспекторов ДПС. Сегодня журналистам объяснили - снимать можно.

Изменения в регламенте направлены в первую очередь на защиту законопослушных участников дорожного движения, - объяснили специалисты. Так, если водителя будут подозревать в употреблении алкоголя и доставят на пост, а там выяснится, что он трезв, то его отвезут обратно к месту, где оставлена его машина. Вообще, пьяных за рулем становится меньше, сообщили на пресс-конференции. За 9 месяцев их было задержано чуть менее трех тысяч человек. Число аварий по вине нетрезвых водителей тоже сократилось - зарегистрировано 67 случаев. А всего в области за это время произошло восемьсот семь ДТП. Что является лучшим показателем за последние шесть лет. Вместе с тем больше аварий, в том числе и со смертельным исходом, произошло на федеральной трассе «Россия». Так что о безусловно положительной динамике пока говорить еще рано.



