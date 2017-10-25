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На повестку дня очередного заседания областной думы было вынесено 28 вопросов
Анастасия Тэммо
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Повестка дня была настолько насыщенной, что в начале встречи депутаты даже проголосовали за изменения в регламент: если обращаться к докладчику, то только с одним вопросом, а если выступать – то не более трех минут. Впрочем, даже при таком раскладе заседание длилось почти три часа, - все-таки большая часть времени была посвящена финансовым вопросам, бюджету 2017 в том числе. Так, из-за недополученных налоговых и неналоговых доходов дефицит бюджета области составил миллион 800 тысяч рублей. В связи с чем правительство планирует привлечь федеральный кредит.
Поскольку доклад первого вице-губернатора Сергея Сорокина был исчерпывающим, вопросов было не много. Да и те носили, скорее, уточняющий и рекомендательный характер.
Сегодня же депутаты приняли областной закон о межбюджетных отношениях. Как пояснил Анатолий Федотов: “Для стимулирования местных властей в деле привлечения инвесторов”.
Тема налогообложения получила продолжение еще в ряде вопросов. Правительство области предложило ввести пониженные ставки по налогам для обрабатывающих производств. Льготное налогообложение коснется индустриальных промышленных парков, региональных промышленных площадок, технопарков и бизнес-инкубаторов на срок от 5 до 10 лет.
Кроме этого депутаты приняли ряд законопроектов, связанных с формированием системы органов исполнительной власти. Как пояснил Сергей Сорокин, реформа начата ради оптимизации расходов на государственную гражданскую службу и систематизацию полномочий. Так, теперь в правительстве Новгородской области за политику государства и нормативно-правовую деятельность будут отвечать министерства (их 13), исполнять государственные функции будут комитеты, а осуществлять функции надзора – инспекции.
Информация о сокращении сотрудников, которая прошла в ряде СМИ, не совсем точна, - подчеркнул Сергей Сорокин. Это не увольнение как таковое. Речь здесь идет, главным образом, о секретарях-референтах, которые останутся на местах, но уже не будут иметь статус госслужащих. Но самое главное, что принесет реформа, - это то, что в работе правительства больше не будет функциональных пересечений. С этими доводами большинство депутатов согласились и проголосовали “за”.

25.10.2017 18:47 











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