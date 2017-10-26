



В Правительстве области прошел семинар-совещание с участием руководителей лучших сельскохозяйственных кооперативов России



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Семинар-совещание организован при поддержке Министерства сельского хозяйства в преддверии пятого Всероссийского съезда сельхозкооператоров. В Великий Новгород они приехали, чтобы посмотреть опыт наших фермеров в создании логистических центров.

Среди гостей - представители Владимирской, Тверской, Костромской, Тамбовской, Рязанской, Ленинградской областей и Подмосковья. Сегодня для фермеров важна господдержка, отмечали участники семинара, а она в Новгородской области чувствуется. Создать сельхозкооператив несложно, но, чтобы он развивался, нужна помощь власти.

Представители новгородских властей отметили, что сегодня господдержка аграриев существует не во всех сферах деятельности. Например, необходимы субсидии на покупку техники, особенно для начинающих работать в сельском хозяйстве. Руководитель областного Департамента сельского хозяйства и продовольствия Елена Покровская попросила представителей Минсельхоза обратить на это особое внимание. А также пообещала новгородским сельхозпроизводителям, что в следующем году Новгородская область обязательно будет участвовать в государственной программе поддержки сельхозкооперации.

На семинаре обсудили и еще ряд важных вопросов: доступа фермерской продукции на прилавки сетевых магазинов, открытие специализированных пунктов продажи овощей, закупочные цены и получение грантов на оборудование для логистических центров.



