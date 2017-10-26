



На заседании думы Великого Новгорода депутаты обсуждали стратегию социально-экономического развития областного центра до 2030-го года Анжелика Королева



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Стратегию социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030-го года обсуждали уже не раз и довольно подробно, 5 из 7-ми предложений, поступивших от участников общественного обсуждения, даже учли в проекте. Больше того, предполагается, что и после утверждения документ все еще сможет изменяться и дополняться.

Тем не менее, на сегодняшнем заседании городской думы, долгосрочная стратегия развития города вновь подверглась критике. Депутаты недоумевали насчет экспертной оценки, сетовали на недостаточное отражение экологического направления, ставили на вид не учет мнений, высказанных во время публичных слушаний. Стратегию называли «слабенькой и бесперспективной», «документом очень низкого качества». Обвиняли в том, что она не содержит образа будущего, который хотелось бы видеть.

Впрочем, при всех озвученных недостатках, документ все же признали важным и нужным… хотя бы для получения средств из федерального бюджета. Принимали его, конечно, с поправками: одной – от Администрации (о резервировании в городе территорий под социальные объекты) и еще одной - от депутата Лобача.

Идеи Антона Лобача (включая предложение учитывать достижения плановых показателей при оценке деятельности мэра и городской администрации) по просьбе коллег, на голосование выносить не стали. А стратегии в целом, с двумя вышеупомянутыми поправками, как ее ни ругали, удалось получить нужные голоса: 22 депутата «за», четверо – «воздержались», никто не «против».



