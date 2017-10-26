Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На заседании думы Великого Новгорода депутаты обсуждали стратегию социально-экономического развития областного центра до 2030-го года
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
Стратегию социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030-го года обсуждали уже не раз и довольно подробно, 5 из 7-ми предложений, поступивших от участников общественного обсуждения, даже учли в проекте. Больше того, предполагается, что и после утверждения документ все еще сможет изменяться и дополняться.
Тем не менее, на сегодняшнем заседании городской думы, долгосрочная стратегия развития города вновь подверглась критике. Депутаты недоумевали насчет экспертной оценки, сетовали на недостаточное отражение экологического направления, ставили на вид не учет мнений, высказанных во время публичных слушаний. Стратегию называли «слабенькой и бесперспективной», «документом очень низкого качества». Обвиняли в том, что она не содержит образа будущего, который хотелось бы видеть.
Впрочем, при всех озвученных недостатках, документ все же признали важным и нужным… хотя бы для получения средств из федерального бюджета. Принимали его, конечно, с поправками: одной – от Администрации (о резервировании в городе территорий под социальные объекты) и еще одной - от депутата Лобача.
Идеи Антона Лобача (включая предложение учитывать достижения плановых показателей при оценке деятельности мэра и городской администрации) по просьбе коллег, на голосование выносить не стали. А стратегии в целом, с двумя вышеупомянутыми поправками, как ее ни ругали, удалось получить нужные голоса: 22 депутата «за», четверо – «воздержались», никто не «против».

26.10.2017 18:15 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.