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Новгородская делегация вернулась с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который завершился в Сочи
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Россия принимала гостей в третий раз. К нам приехали почти 25 тысяч человек из 150 стран мира. В числе волонтеров и делегатов была и новгородская команда.
Ребята встретились с журналистами и поделились своими впечатлениями от увиденного. Так, инженера Вячеслава Лобекина поразили технологии виртуальной реальности и робототехника, представленная на фестивале. Всё это – российские разработки. Молодой человек уверен: в Великом Новгороде можно и нужно развивать эти направления.
А Людмила Бабаркина все время сочинского фестиваля провела в политических дискуссиях. Девушка до сих пор находится под впечатлением от встречи с Президентом Владимиром Путиным и общения с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
На память о XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов новгородским ребятам вручили значки. Также у всех остались телефоны с символикой фестиваля, подаренные организаторами. Впрочем, самое ценное, что удалось получить в Сочи – это опыт и массу полезный идей, - признались нам делегаты.

26.10.2017 18:21 











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