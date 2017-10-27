



Сотрудники прокуратуры провели межведомственное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей и утилизации твердых бытовых отходов Лилия Кудряшова



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За прошлый год жители области, а также новгородские предприятия «произвели» более миллиона тонн отходов. В регионе 11 полигонов для их утилизации. Сотрудники областной прокуратуры, проведя проверку, заявляют: 7 из них заполнены более чем на 50% от проектной мощности. Но где проблема стоит острее всего?!

В 1 очередь - соблюдение сроков этапов строительства полигона в городе непосредственно. Потому что это самый крупный объект, где наибольшее количество отработанных отходов необходимо утилизировать. 2-ое направление – это проблема с рекультивацией бывшей свалки в Пестовском районе, и 3-ий момент – это рекультивация отработанной свалки на территории Чудовского района.

Что касается «городского» мусора, то его, пока не построили новый полигон, свозят в соседние районы. Но и там уже, по заключению надзорных органов, свалка полна «под завязку».

Сейчас на 17-ом километре Лужского шоссе идет 2-ой этап строительства полигона ТКО, но сроки окончания работ еще не близки – август следующего года. Но радует хотя бы то, что с вводом его в строй город лет 20 не будет знать проблем с утилизацией мусора. Если эту ситуацию не изменить, то вот с несанкционированными свалками бороться не только можно, но и нужно, считает областная прокуратура.

Кроме вопросов утилизации ТБО с главами муниципальных районов обсуждалась тема защиты прав предпринимателей: речь шла о многочисленных нарушениях и ненадлежащем осуществлении муниципального контроля.



