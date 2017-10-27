



Первые новгородские школьники стали участниками патриотического проекта «Дороги Победы»



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Проект «Дороги Победы» реализуется Российским военно-историческим обществом по федеральной программе патриотического воспитания молодежи. Для школьников Новгородской области региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников разработало 4 маршрута.

40 школьников из Новгородского района отправились на экскурсию в Усть-Ижору Ленинградской области, чтобы посетить музей-диораму «Невская битва», посвященную победе князя Александра Невского над шведами. Как рассказали учащиеся Бронницкой школы, они уже знакомы с историей 1240 года. Кроме того, много интересных встреч и уроков было посвящено и подвигам советских воинов в Великой Отечественной войне. Теперь, благодаря проекту «Дороги Победы», появилась возможность побывать на местах былых сражений.

Добавим, что проект «Дороги Победы» был начат в 2014 году Министерствами культуры и образования, а также Федеральным агентством по туризму. Главная его цель – сохранение культурного наследия, приобщение детей и молодежи к героической истории страны.



