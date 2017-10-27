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Девять лет назад Великому Новгороду было присвоено почетное звание «Город воинской славы»


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Сегодня исполнилось девять лет со дня присвоения Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы». В центре «Диалог» прошло торжественное собрание с участием первых лиц города и области, ветеранской общественности, молодежи, руководителей военно-патриотических клубов. Напомним, что это почетное звание наш город получил в конце 2008 года, в канун своего 1150-летия. Спустя 9 лет это событие не потеряло своей значимости, - уверен губернатор Андрей Никитин, который свое обращение начал с пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни новгородским ветеранам.
Андрей Никитин вручил заслуженным горожанам, среди которых директор 36ой школы Светлана Матвеева, медали за вклад в развитие земли Новгородской. Так же грамотами и благодарностями были отмечены новгородцы, которые активно проводят патриотическую работу среди молодежи.

27.10.2017 18:43 











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