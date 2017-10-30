



На сцене Новгородской областной филармонии прозвучала хоровая симфония-действо «Перезвоны» Анастасия Тэммо



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На сцене Новгородской областной филармонии прозвучали "Перезвоны" - хоровая симфония-действо Валерия Гаврилина. Привез ее в наш город вокально-хореографический ансамбль “Таврия” из республики Крым, представив совершенно новаторский подход к исполнению этого произведения.

Участником музыкального действа новгородский зритель стал еще до начала концерта. В качестве живописной прелюдии к нему выступили картины. Их автор, Эдуард Кулиш, написал эти работы после победы в конкурсе, который прошел в рамках проекта “Мир, поющий перезвоны”.

Грандиозное произведения Валерия Гаврилина “Перезвоны”, которое композитор создал после прочтения произведений Василия Шукшина, в нашей стране знают хорошо. А вот за рубежом творчество Гаврилина мало известно. Художественный руководитель крымского вокально-хореографического ансамбля «Таврия» Игорь Михайлевский решил исправить эту несправедливость и рассказал всему миру о творческом наследии этого композитора, 2 года назад пригласив для участия в своем проекте французских вокалистов.

Понять, где на сцене французская часть хора, а где русская, было совершенно невозможно. Все пели на одном языке. Как рассказал нам Игорь Михайлевский, для своих зарубежных коллег он провел десятки мастер-классов и бесед о сути произведения Валерия Гаврилина. Результатом этой кропотливой работы стало стопроцентное осмысление русского текста.

Причем, исполнение состоялось при полной визуализации образов этого произведения. Часть номеров, пожалуй, впервые за всю историю «Перезвонов», сопровождала хореография.

Но, все-таки, главная задача крымского коллектива «Таврия» – сделать произведения Валерия Гаврилина достоянием всего мира. К 2020 году к исполнению хоровой симфонии-действа Игорь Михайлевский хочет привлечь вокалистов не только из Франции, но также Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании и Италии. в общей сложности, проект под названием «Мир, поющий перезвоны» объединит 1000 музыкантов, что, безусловно, станет серьезным шагом в деле популяризации русского искусства.



