



Консультативный совет при губернаторе обсудил новые предложения, опубликованные на портале «Вечевой колокол» Анжелика Королева



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Консультативный совет при губернаторе широкой общественности интересен уже тем, что здесь решается участь инициатив, набравших 500 голосов на портале «Вечевой колокол». Кстати, теперь известно даже насколько велик интерес. Совет на этот раз сопровождался трансляцией, и за происходящим наблюдали без малого 4,5 тысячи человек.

Инициативы, что называется, вызывают отдельный интерес. Хотя бы потому, что каждая из дошедших до Совета, призывает решить проблему, актуальную как минимум для полутысячи человек. А вместе дают представление о том, что сегодня волнует жителей региона. Естественно, без дорожной темы заседание не обошлось. Причем на повестке оказалось сразу четыре участка, из разных районов. Из «наболевшего» также просьба «заняться вопросом борьбы с борщевиком» - поручение разработать соответствующую программу уже дано, и инициатива об изменении норм, по которым включается отопление в квартирах.

Пятьсот голосов набрала и инициатива о переносе овощного павильона из парка «Луговой». Но тут все не так однозначно, придется искать компромисс между интересами жителей микрорайона и интересами малого бизнеса, нуждающегося, как известно в поддержке. Идею создания в регионе профессиональной футбольной команды поддержали скорее морально.

И наконец, то есть через два часа, после того, как все вопросы уже рассмотрели, поступило еще одно любопытное предложение. Прозвучавшее то ли в шутку, то ли в серьез: подумать о повышении планки голосов, необходимых для рассмотрения инициативы.



