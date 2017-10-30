



В Великом Новгороде, как и по всей стране, вспоминали жертв политических репрессий



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В Великом Новгороде, как и по всей стране, сегодня вспоминают жертв политических репрессий. Утром в сквере Памяти собрались десятки людей - это родственники незаконно осуждённых советских граждан. Митинг начался с панихиды, после чего была объявлена минута молчания, и участники возложили цветы к памятному знаку. Среди них и Людмила Александровна Вишнякова, потерявшая в 37-ом году отца.

В этом году исполняется 80 лет с начала событий, вошедших в историю под печально известным названием «Большой террор». Тогда, всего за несколько лет погибли более полумиллиона граждан СССР, некоторые же историки считают, что эта цифра значительно больше. На территории современной Новгородской области в конце тридцатых годов были репрессированы более 60-ти тысяч человек.





