



В деревне Коростынь Шимского района началась долгожданная реставрация Путевого дворца Оксана Шведова



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Восстановить первозданный облик этого исторического памятника пытались не раз, но реальная возможность появилась только благодаря средствам Всемирного банка реконструкции и развития.

Реставраторы осторожно достают старинные кирпичи из полуразрушенного фундамента. Целиковый - настоящая ценность, треснутые придется восстанавливать, отправлять в лабораторию в Петербург, узнавать состав и заказывать копии. А на начальном этапе, - рассказывают подрядчики, - важно понять, в каком состоянии основные элементы здания: крыша, перекрытия, полы и стены.

По архивным документам Путевой дворец в Коростыни был построен в 1826 году. По приказу императора Александра Первого его возвели для отдыха военачальников. В те годы в Новгородской губернии шло активное строительство военных поселений, и Путевой дворец тоже вошел в их состав. На первом этаже были гостевая и кухня, на втором - спальни с видом на озеро Ильмень и ароматный сад. Самому правителю побывать в Коростыни так и не удалось, но высокие чины здесь отдыхали частенько.

Здание, построенное по проекту известного архитектора Василия Стасова, уникально уже потому, говорят реставраторы, что спустя почти 2 века неплохо сохранилось. После Октябрьской революции здесь была школа, а в 90-е годы - общежитие для учителей. Основные работы по реставрации придутся на внутреннюю отделку, а самые сложные, из-за разницы температур,- на лоджию. Плюс ко всему подрядчику придется восстанавливать старинные чугунные решетки, спиленные вандалами.

В квалификации подрядчиков из Северной столицы сомневаться не стоит, они реставрировали нашу Белую Башню, возвращали первозданный вид монастырским корпусам на Соловках, работали со старинными объектами в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Они уже провели в здание воду и тепло, чтобы можно было работать внутри.

Завершить работы планируется в 2019-м году. После реставрации Путевой дворец станет новым туристическим объектом, где можно будет научиться делать новгородскую глиняную игрушку, увидеть уникальные археологические находки, поучаствовать в интерактивной экскурсии по истории Новгородчины и почувствовать себя в роли отдыхающего военачальника.



