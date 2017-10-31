



Новгородские бизнесмены и руководители правительства обсуждали, чем может быть привлекательна для инвесторов наша область Елена Пилосова



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Сбор информации для Национального инвестиционного рейтинга и деятельность Агентства развития Новгородской области стали основными вопросами, которые обсудили в региональном правительстве.

В конце мая 2018 года состоится 22-й Петербургский международный экономический форум, где ежегодно представляется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. Поэтому к сбору данных необходимо приступать уже сейчас. Как он будет проходить, обсудили сегодня на Совете. Рассмотрели также и эффективность и перспективы работы Агентства развития Новгородской области. Глава региона Андрей Никитин предложил сделать его более открытым для предпринимателей: чтобы они видели, чем занимается Агентство, заодно показать населению действующие проекты. Ведь раньше, например, из 40 заявленных реально работали не более 7-8.

Одним из самых интересных на инвестиционном Совете стал вопрос внедрения в Новгородской области регионального экспортного стандарта. Мы вошли в число 22 регионов, где начнется реализация пилотного проекта, в феврале на Сочинском Форуме состоится его презентация, а с апреля 2018 года внедрение регионального экспортного стандарта станет обязательным для всех других территорий.

В свою очередь заместитель руководителя экономического департамента Денис Носачев рассказал, что сегодня область экспортирует 68% товаров, в основном это минеральные удобрения, дерево, металл. К 2021 году у нас должно быть не менее 250 экспортеров, а объем экспорта вырасти до миллиарда 262 миллионов долларов.

Предприниматели спрашивали о возможных деловых контактах с партнерами дальних стран, финансировании проекта. Оказалось, что оно должно быть предусмотрено в бюджете региона, причем, желательно, в размере не менее 50 миллионов рублей. Другие участники Совета предложили разграничить информацию для крупного, среднего и малого бизнеса, чтобы каждый мог видеть, есть у предприятия перспективы стать экспортером или нет. Эту инициативу поддержал и Андрей Никитин.

В повестку дня этого инвестиционного Совета включили и одну из инициатив с портала «Вечевой колокол» об отмене транспортного налога для жителей некоторых районов области в связи с некачественными дорогами. Руководитель департамента финансов Елена Солдатова доложила, что транспортный налог зачисляется в бюджет области. По закону льгота по нему может быть предусмотрена только для отдельных категорий граждан, но никак не по территориальному признаку.

По данным Елены Солдатовой, в дорожном фонде региона транспортный налог составляет 22%, но задолженность по нему достигла уже более 700 миллионов рублей. Вот здесь уже губернатор внес встречную инициативу: «…200 км делаем за счет федеральных субсидий, предлагаю другую инициативу: начать платить транспортный налог…»





