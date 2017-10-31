



Работники Шимской районной больницы пожаловались депутату Государственной Думы Александру Коровникову на задержку выплаты заработной платы



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Депутат Государственной Думы от Новгородской области Александр Коровников встретился с коллективом Шимской центральной районной больницы. Поводом послужили факты, озвученные во время встречи парламентария с избирателями. Медики сообщили о задолженности перед ними по заработной плате, а также о долгах ЦРБ перед пенсионным фондом. Персонал выразил опасение, что из-за этого больницу могут признать банкротом и закрыть.

О закрытии больницы речи идти не может, заявил Александр Коровников. Что касается долгов, то по инициативе депутата была проведена прокурорская проверка. Деньги работникам больницы выплатят, это подтвердили и в профильном департаменте. Теперь предстоит решить вопрос с отчислениями в пенсионный фонд. Для этого Александр Коровников планирует инициировать создание на базе областного правительства рабочей группы по развитию системы здравоохранения.

После встречи шимские медики провели для депутата экскурсию по больнице, рассказав и показав свои проблемы. В начале следующего года депутат пообещал приехать снова, чтобы проверить, изменилась ли ситуация.

И пока наша съемочная группа возвращалась из Шимска, мы получили сообщение из областной прокуратуры.



